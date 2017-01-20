ВФВ: Кроме Шляпникова на пост главного тренера мужской сборной претендовал Бернарди

В пятницу пресс-служба ВФВ сообщила агентству «Р-Спорт», что экспертный совет федерации рекомендовал назначить на пост нового главного тренера мужской сборной России Шляпникова, а на аналогичный пост в женскую команду — Владимира Кузюткина. Старшим тренером женской сборной рекомендован Константин Ушаков. Президиум организации, где утвердят данные кандидатуры, состоится 2 февраля.

«Экспертный совет в итоге выбирал из двух кандидатов. Помимо Сергея Шляпникова претендовал известный итальянский специалист Лоренцо Бернарди из “Перуджи”. Необходимо учитывать программирование развития сборной на более длительный срок, а не только на один сезон, поэтому Шляпников оказался предпочтительнее. Вопрос о тренерском штабе Шляпникова в мужской сборной будет рассмотрен позже самим главным тренером совместно с тренерским советом ВФВ», — сказал Яременко по телефону.