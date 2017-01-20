ВФВ: Кроме Шляпникова на пост главного тренера мужской сборной претендовал Бернарди
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Итальянский специалист Лоренцо Бернарди, возглавляющий «Перуджу», претендовал на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, но кандидатура Сергея Шляпникова оказалась предпочтительнее, так как необходимо учитывать развитие сборной на долгий срок, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
В пятницу
«Экспертный совет в итоге выбирал из двух кандидатов. Помимо Сергея Шляпникова претендовал известный итальянский специалист Лоренцо Бернарди из “Перуджи”. Необходимо учитывать программирование развития сборной на более длительный срок, а не только на один сезон, поэтому Шляпников оказался предпочтительнее. Вопрос о тренерском штабе Шляпникова в мужской сборной будет рассмотрен позже самим главным тренером совместно с тренерским советом ВФВ», — сказал Яременко по телефону.
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