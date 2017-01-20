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20 января 2017, 15:26 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВФВ: Кроме Шляпникова на пост главного тренера мужской сборной претендовал Бернарди

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Итальянский специалист Лоренцо Бернарди, возглавляющий «Перуджу», претендовал на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, но кандидатура Сергея Шляпникова оказалась предпочтительнее, так как необходимо учитывать развитие сборной на долгий срок, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.

В пятницу пресс-служба ВФВ сообщила агентству «Р-Спорт», что экспертный совет федерации рекомендовал назначить на пост нового главного тренера мужской сборной России Шляпникова, а на аналогичный пост в женскую команду — Владимира Кузюткина. Старшим тренером женской сборной рекомендован Константин Ушаков. Президиум организации, где утвердят данные кандидатуры, состоится 2 февраля.

«Экспертный совет в итоге выбирал из двух кандидатов. Помимо Сергея Шляпникова претендовал известный итальянский специалист Лоренцо Бернарди из “Перуджи”. Необходимо учитывать программирование развития сборной на более длительный срок, а не только на один сезон, поэтому Шляпников оказался предпочтительнее. Вопрос о тренерском штабе Шляпникова в мужской сборной будет рассмотрен позже самим главным тренером совместно с тренерским советом ВФВ», — сказал Яременко по телефону.
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