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20 января 2017, 15:23 | Игровые: Волейбол | ТАСС

ВФВ до конца года определится с заявкой на проведение ЧЕ-2019 в России

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) до конца текущего года примет решение о подаче заявки на проведение в стране чемпионата Европы 2019 года. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

«Обычно заявки обсуждаются после чемпионата Европы. Мы пока не приняли решение, будем обсуждать этот вопрос с Минспортом. Мы примем решение до конца нынешнего года», — сказал он.
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