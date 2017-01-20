ВФВ до конца года определится с заявкой на проведение ЧЕ-2019 в России
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) до конца текущего года примет решение о подаче заявки на проведение в стране чемпионата Европы 2019 года. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
«Обычно заявки обсуждаются после чемпионата Европы. Мы пока не приняли решение, будем обсуждать этот вопрос с Минспортом. Мы примем решение до конца нынешнего года», — сказал он.
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