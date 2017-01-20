Яременко: Ушаков рекомендован помощником Кузюткина в женской сборной РФ по волейболу
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Экспертный совет Всероссийской федерации волейбола рекомендовал президиуму ВФВ утвердить Константина Ушакова старшим тренером в штабе Владимира Кузюткина в женской сборной России, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
В пятницу
«Кузюткин и Ушаков выступили в объединенной команде, на экспертном совете обсуждали этот тандем. В итоге рекомендуем президиуму ВФВ утвердить тренерский штаб женской сборной России в таком составе: Кузюткин — главный тренер, а Ушаков — старший тренер», — сказал Яременко по телефону.
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