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20 января 2017, 15:07 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Яременко: Ушаков рекомендован помощником Кузюткина в женской сборной РФ по волейболу

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Экспертный совет Всероссийской федерации волейбола рекомендовал президиуму ВФВ утвердить Константина Ушакова старшим тренером в штабе Владимира Кузюткина в женской сборной России, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

В пятницу пресс-служба ВФВ сообщила агентству «Р-Спорт», что экспертный совет федерации рекомендовал назначить на пост нового главного тренера мужской сборной России Сергея Шляпникова, а на аналогичный пост в женскую команду — Владимира Кузюткина. Президиум организации, где утвердят данные кандидатуры, состоится 2 февраля.

«Кузюткин и Ушаков выступили в объединенной команде, на экспертном совете обсуждали этот тандем. В итоге рекомендуем президиуму ВФВ утвердить тренерский штаб женской сборной России в таком составе: Кузюткин — главный тренер, а Ушаков — старший тренер», — сказал Яременко по телефону.
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ВФВ: Кроме Шляпникова на пост главного тренера мужской сборной претендовал Бернарди

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Итальянский специалист Лоренцо Бернарди, возглавляющий «Перуджу», претендовал на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, но кандидатура Сергея Шляпникова оказалась предпочтительнее, так как необходимо учитывать развитие сборной на долгий срок, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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