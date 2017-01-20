Яременко: Ушаков рекомендован помощником Кузюткина в женской сборной РФ по волейболу

В пятницу пресс-служба ВФВ сообщила агентству «Р-Спорт», что экспертный совет федерации рекомендовал назначить на пост нового главного тренера мужской сборной России Сергея Шляпникова, а на аналогичный пост в женскую команду — Владимира Кузюткина. Президиум организации, где утвердят данные кандидатуры, состоится 2 февраля.

«Кузюткин и Ушаков выступили в объединенной команде, на экспертном совете обсуждали этот тандем. В итоге рекомендуем президиуму ВФВ утвердить тренерский штаб женской сборной России в таком составе: Кузюткин — главный тренер, а Ушаков — старший тренер», — сказал Яременко по телефону.