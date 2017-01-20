ВФВ: Кузюткин и Шляпников рекомендованы на посты тренеров женской и мужской сборных

Сборные России по волейболу остались без медалей на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а контракты главных тренеров женской (Юрий Маричев) и мужской (Владимир Алекно) команд истекли по окончании турнира.

«Экспертный совет рекомендовал на пост главного тренера мужской команды Сергея Шляпникова, а на пост женской сборной команды — Владимира Кузюткина. Президиум, где будут утверждены их кандидатуры, состоится 2 февраля», — сказали в пресс-службе ВФВ по телефону.

Кузюткин возглавлял сборную России с 2009 по 2011 годы, а его последним местом работы была сборная Болгарии. Шляпников в прошлом возглавлял «Ярославич», «Факел», краснодарское «Динамо», юниорскую и молодежную сборные России.