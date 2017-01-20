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20 января 2017, 15:04 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

ВФВ: Кузюткин и Шляпников рекомендованы на посты тренеров женской и мужской сборных

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовал назначить на пост нового главного тренера мужской сборной России Сергея Шляпникова, а на аналогичный пост в женскую команду — Владимира Кузюткина, президиум организации, где утвердят данные кандидатуры, состоится 2 февраля, сообщили корреспонденту агентства «Р-Спорт» в пресс-службе ВФВ.

Сборные России по волейболу остались без медалей на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, а контракты главных тренеров женской (Юрий Маричев) и мужской (Владимир Алекно) команд истекли по окончании турнира.

«Экспертный совет рекомендовал на пост главного тренера мужской команды Сергея Шляпникова, а на пост женской сборной команды — Владимира Кузюткина. Президиум, где будут утверждены их кандидатуры, состоится 2 февраля», — сказали в пресс-службе ВФВ по телефону.

Кузюткин возглавлял сборную России с 2009 по 2011 годы, а его последним местом работы была сборная Болгарии. Шляпников в прошлом возглавлял «Ярославич», «Факел», краснодарское «Динамо», юниорскую и молодежную сборные России.
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Новости Волейбола

ВФВ: Кроме Шляпникова на пост главного тренера мужской сборной претендовал Бернарди

МОСКВА, 20 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Итальянский специалист Лоренцо Бернарди, возглавляющий «Перуджу», претендовал на пост главного тренера мужской сборной России по волейболу, но кандидатура Сергея Шляпникова оказалась предпочтительнее, так как необходимо учитывать развитие сборной на долгий срок, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко.
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