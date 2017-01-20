ВФВ: Кузюткин и Шляпников рекомендованы на посты тренеров женской и мужской сборных
МОСКВА, 20 янв —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовал назначить на пост нового главного тренера мужской сборной России Сергея Шляпникова, а на аналогичный пост в женскую команду — Владимира Кузюткина, президиум организации, где утвердят данные кандидатуры, состоится 2 февраля, сообщили корреспонденту агентства «Р-Спорт» в пресс-службе ВФВ.
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«Экспертный совет рекомендовал на пост главного тренера мужской команды Сергея Шляпникова, а на пост женской сборной команды — Владимира Кузюткина. Президиум, где будут утверждены их кандидатуры, состоится 2 февраля», — сказали в
Кузюткин возглавлял сборную России с 2009 по 2011 годы, а его последним местом работы была сборная Болгарии. Шляпников в прошлом возглавлял «Ярославич», «Факел», краснодарское «Динамо», юниорскую и молодежную сборные России.
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