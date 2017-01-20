Пасынкова заключила мировое соглашение с ЖВК «Динамо» (Краснодар), но долг не погашен
Двукратная чемпионка Европы по волейболу, доигровщица «Сахалина» из
Южно-Сахалинска Александра Пасынкова сообщила агентству «Р-Спорт», что заключила мировое соглашение с краснодарским «Динамо», но клуб до сих пор не погасил задолженность перед ней за прошлый сезон.
Ранее двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова сообщила агентству «Р-Спорт», что краснодарское «Динамо»
«Краснодарское “Динамо” не выплатило мне три зарплаты, премии за результативное выступление в официальных матчах в составе команды за пять месяцев и премии за победы в трех Кубках. После завершения контракта в августе прошлого года я обратилась в суд. Судебное разбирательство длилось очень долго. В итоге заключили с клубом мировое соглашение, согласно которому клуб должен был в декабре начать погашать задолженность. Но поступлений до сих пор нет, никаких действий со стороны клуба тоже», — сказала Пасынкова в телефонном разговоре.
Доигровщица в течение двух последних сезонов выступала за краснодарское «Динамо», с которым дважды выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ, а также завоевала серебро клубного чемпионата мира и бронзу чемпионата России-2015/16.
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