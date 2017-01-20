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20 января 2017, 14:10 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Пасынкова заключила мировое соглашение с ЖВК «Динамо» (Краснодар), но долг не погашен

Двукратная чемпионка Европы по волейболу, доигровщица «Сахалина» из Южно-Сахалинска Александра Пасынкова сообщила агентству «Р-Спорт», что заключила мировое соглашение с краснодарским «Динамо», но клуб до сих пор не погасил задолженность перед ней за прошлый сезон.

Ранее двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова сообщила агентству «Р-Спорт», что краснодарское «Динамо» по-прежнему не выплатило ей три месячные зарплаты и премии за победу в четырех кубках, хотя она выиграла дело в суде по этой задолженности. Экс-волейболистки «Динамо» Екатерина Кривец и Дарья Талышева также сообщили «Р-Спорт», что выиграли судебный процесс по поводу трехмесячной задолженности по зарплате, но клуб до сих пор с ними не расплатился.

«Краснодарское “Динамо” не выплатило мне три зарплаты, премии за результативное выступление в официальных матчах в составе команды за пять месяцев и премии за победы в трех Кубках. После завершения контракта в августе прошлого года я обратилась в суд. Судебное разбирательство длилось очень долго. В итоге заключили с клубом мировое соглашение, согласно которому клуб должен был в декабре начать погашать задолженность. Но поступлений до сих пор нет, никаких действий со стороны клуба тоже», — сказала Пасынкова в телефонном разговоре.

Доигровщица в течение двух последних сезонов выступала за краснодарское «Динамо», с которым дважды выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ, а также завоевала серебро клубного чемпионата мира и бронзу чемпионата России-2015/16.
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