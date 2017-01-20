Пасынкова заключила мировое соглашение с ЖВК «Динамо» (Краснодар), но долг не погашен

Ранее двукратная чемпионка мира Светлана Крючкова сообщила агентству «Р-Спорт», что краснодарское «Динамо» по-прежнему не выплатило ей три месячные зарплаты и премии за победу в четырех кубках, хотя она выиграла дело в суде по этой задолженности. Экс-волейболистки «Динамо» Екатерина Кривец и Дарья Талышева также сообщили «Р-Спорт», что выиграли судебный процесс по поводу трехмесячной задолженности по зарплате, но клуб до сих пор с ними не расплатился.

«Краснодарское “Динамо” не выплатило мне три зарплаты, премии за результативное выступление в официальных матчах в составе команды за пять месяцев и премии за победы в трех Кубках. После завершения контракта в августе прошлого года я обратилась в суд. Судебное разбирательство длилось очень долго. В итоге заключили с клубом мировое соглашение, согласно которому клуб должен был в декабре начать погашать задолженность. Но поступлений до сих пор нет, никаких действий со стороны клуба тоже», — сказала Пасынкова в телефонном разговоре.

Доигровщица в течение двух последних сезонов выступала за краснодарское «Динамо», с которым дважды выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ, а также завоевала серебро клубного чемпионата мира и бронзу чемпионата России-2015/16.