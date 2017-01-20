«Жихострой» проиграл «Маккаби Тель-Авив» в первом матче 1/8 финала Кубка Вызова

В частности, чешский «Жихострой» на своей площадке в трёх партиях проиграл израильскому «Маккаби Тель-Авив» со счётом 0:3 (23:25, 23:25, 26:28). Ответные встречи этой стадии турнира состоятся 31 января — 2 февраля.



Кубок Вызова. Мужчины. 1/8 финала. Первые матчи

«Спартак Миява» (Словакия) — «Младость Загреб» (Хорватия) — 3:0 (25:14, 25:20, 25:11).

«Жихострой» (Чехия) — «Маккаби Тель-Авив» (Израиль) — 0:3 (23:25, 23:25, 26:28).

«Берген» (Норвегия) — «СИП Семпетер» (Словения) — 3:1 (25:13, 23:25, 29:27, 25:18).