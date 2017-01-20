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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28491639/
20 января 2017, 10:48 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Кузбасс» продлил контракт с главным тренером Саммелвуо

Финский специалист Туомас Саммелвуо продлил контракт с кемеровским «Кузбассом» до сезона 2021/22, сообщает официальный сайт клуба.

Он возглавил команду Суперлиги перед началом нынешнего розыгрыша чемпионата России.

После 15 туров кемеровская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, что является лучшим результатом коллектива в истории.

«У руководства клуба и Туомаса Саммелвуо совпадают взгляды на развитие волейбола в нашем городе, на подход к формированию команды, на грядущие планы, на тренировочный процесс и дальнейшие перспективы волейбольного клуба “Кузбасс”. В связи с этими факторами уже сейчас, в середине сезона, принято решение о продлении контракта с Туомасом Саммелвуо», — говорится в сообщении.
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