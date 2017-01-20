«Кузбасс» продлил контракт с главным тренером Саммелвуо

Он возглавил команду Суперлиги перед началом нынешнего розыгрыша чемпионата России.



После 15 туров кемеровская команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, что является лучшим результатом коллектива в истории.



«У руководства клуба и Туомаса Саммелвуо совпадают взгляды на развитие волейбола в нашем городе, на подход к формированию команды, на грядущие планы, на тренировочный процесс и дальнейшие перспективы волейбольного клуба “Кузбасс”. В связи с этими факторами уже сейчас, в середине сезона, принято решение о продлении контракта с Туомасом Саммелвуо», — говорится в сообщении.