Агент: Волейболистки краснодарского «Динамо» не будут бойкотировать матчи
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Волейболистки краснодарского «Динамо» не собираются бойкотировать матчи
из-за задержек по зарплате. Об этом ТАСС заявил агент Владимир Касторнов.
Ранее представитель Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев подтвердил факт задержек выплаты заработной платы в краснодарском клубе.
«Я не слышал о том, что планируется
Касторнов представляет интересы волейболисток клуба Натальи Малых и Виктории Чаплиной.
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