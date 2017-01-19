Агент: Волейболистки краснодарского «Динамо» не будут бойкотировать матчи

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Двукратная чемпионка мира по волейболу, чемпионка Европы, двукратная чемпионка России Светлана Крючкова сообщила агентству «Р-Спорт», что краснодарское «Динамо» по-прежнему не выплатило ей три месячные зарплаты и премии за победу в четырех кубках, хотя она выиграла дело в суде по этой задолженности.