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19 января 2017, 21:34 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Агент: Волейболистки краснодарского «Динамо» не будут бойкотировать матчи

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Волейболистки краснодарского «Динамо» не собираются бойкотировать матчи из-за задержек по зарплате. Об этом ТАСС заявил агент Владимир Касторнов.

Ранее представитель Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев подтвердил факт задержек выплаты заработной платы в краснодарском клубе.

«Я не слышал о том, что планируется что-то бойкотировать», — сказал Касторнов.

Касторнов представляет интересы волейболисток клуба Натальи Малых и Виктории Чаплиной.
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