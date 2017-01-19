Крючкова заявила, что ЖВК «Динамо» (Краснодар) не выплатил ей 3 зарплаты и 4 премии

Крючкова с 2012 по 2016 годы выступала за краснодарское «Динамо», в составе которого завоевала Кубок Вызова, дважды выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ, а также стала серебряным призером клубного чемпионата мира. По окончании сезона-2015/16 волейболистка объявила о завершении карьеры.

«Мой контракт с краснодарским “Динамо” завершился 31 мая 2016 года. Я как игрок все обязательства перед клубом выполнила. Трудовую книжку клуб мне вернул, но до сих пор не рассчитался со мной. Они остались мне должны три месячные зарплаты и премиальные за победу в двух Кубках России и в двух Кубках ЕКВ. Задолженность до сих пор не погашена. В итоге в августе я была вынуждена подать в суд на клуб. Я выиграла суд, который состоялся в Краснодаре в ноябре, но долги мне так и не выплатили», — сказала Крючкова по телефону.

«На решение суда в мою пользу клуб подал апелляцию, которую суд рассмотрит в феврале этого года. Время идет, и долг клуба передо мной только увеличивается, так как начисляются пени за невыплаченную задолженность. Я не понимаю, почему краснодарское “Динамо” считает нормальным так обращаться со своими сотрудниками», — добавила экс-волейболистка краснодарского «Динамо».

Ранее источник сообщил «Р-Спорт», что долги по зарплате перед текущим составом, тренерским штабом и персоналом «Динамо» составляют семь месяцев, и команда может бойкотировать ближайший матч Лиги чемпионов с московским «Динамо» 25 января.