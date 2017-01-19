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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28487047/
19 января 2017, 20:26 | Игровые: Волейбол | ТАСС

ВФВ подтвердила наличие финансовых проблем у краснодарского «Динамо»

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подтвердила наличие финансовых проблем у женского клуба «Динамо» (Краснодар), однако о намерении команды бойкотировать матч Лиги чемпионов организации пока не известно. Об этом ТАСС заявил куратор женских команд ВФВ Владислав Фадеев.

Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что персонал и игроки краснодарского «Динамо» не получают зарплату на протяжении семи месяцев, в знак протеста команда может бойкотировать матч Лиги чемпионов с московским «Динамо», намеченный на 21 января.

«У краснодарского “Динамо” есть проблемы с выплатой заработной платы, но о бойкотах нам ничего неизвестно», — сказал Фадеев.

Глава комиссии по еврокубкам Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), член президиума ВФВ Роман Станиславов также не обладает информацией о намерении краснодарской команды бойкотировать матч Лиги чемпионов.

«Ничего не слышал о бойкоте матча Лиги чемпионов. Но если это произойдет, то будут наложены штрафные санкции в денежном эквиваленте. Правда, в регламенте есть много нюансов», — сказал Станиславов.
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