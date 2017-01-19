Волейболистки краснодарского «Динамо» не получают зарплату уже 7 месяцев

В декабре 2015 года сообщалось, что игроки краснодарского «Динамо» не получали зарплату девять месяцев. Впоследствии действующий на тот момент игрок команды Любовь Соколова сообщила «Р-Спорт», что многомесячные долги были погашены до начала 2016 года. В текущем сезоне «Динамо» после 13 туров идет на четвертом месте в чемпионате России. В Лиге чемпионов краснодарский клуб после двух туров занимает третье место в группе В.

«Начиная с июля 2016 года женская команда “Динамо” (Краснодар) в полном составе — игроки, тренерский штаб, персонал — не получает зарплату. То есть уже семь месяцев, включая январь 2017 года, никаких выплат. Команде тяжело находить мотивацию, имея многомесячные долги по зарплате. При этом все, включая болельщиков, требуют от команды только побед, несмотря ни на какие проблемы. Игрокам и остальным сотрудникам команды необходимо оплачивать кредиты, съемное жилье, которое клуб не оплачивает», — подчеркнул источник.