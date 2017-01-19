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19 января 2017, 19:02 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки краснодарского «Динамо» не получают зарплату уже 7 месяцев

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Игроки, тренерский штаб и персонал женского краснодарского волейбольного клуба «Динамо» не получают зарплату уже семь месяцев, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

В декабре 2015 года сообщалось, что игроки краснодарского «Динамо» не получали зарплату девять месяцев. Впоследствии действующий на тот момент игрок команды Любовь Соколова сообщила «Р-Спорт», что многомесячные долги были погашены до начала 2016 года. В текущем сезоне «Динамо» после 13 туров идет на четвертом месте в чемпионате России. В Лиге чемпионов краснодарский клуб после двух туров занимает третье место в группе В.

«Начиная с июля 2016 года женская команда “Динамо” (Краснодар) в полном составе — игроки, тренерский штаб, персонал — не получает зарплату. То есть уже семь месяцев, включая январь 2017 года, никаких выплат. Команде тяжело находить мотивацию, имея многомесячные долги по зарплате. При этом все, включая болельщиков, требуют от команды только побед, несмотря ни на какие проблемы. Игрокам и остальным сотрудникам команды необходимо оплачивать кредиты, съемное жилье, которое клуб не оплачивает», — подчеркнул источник.

«Руководство клуба обещало команде, что деньги вот-вот должны быть, обещали выплатить долги к Новому году. Ожидалось, что основной инвестор женского клуба переведет транш до конца 2016 года, но до сих пор никаких выплат от инвестора», — добавил собеседник агентства.
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МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Волейболистки краснодарского «Динамо» могут отказаться от выступления в Лиге чемпионов в текущем сезоне из-за многомесячных долгов по зарплате и бойкотировать уже ближайший матч турнира против московского «Динамо», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
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