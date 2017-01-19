ЖВК «Динамо» (Краснодар) может бойкотировать матч ЛЧ с «Динамо» (Москва) из-за долгов

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Ранее источник сообщил «Р-Спорт» о том, что долги по зарплате в женской команде «Динамо» (Краснодар) составляют семь месяцев. В текущем сезоне «Динамо» после 13 туров идет на четвертом месте в чемпионате России. В Лиге чемпионов краснодарский клуб после двух туров занимает третье место в группе В и ближайший матч должен провести 25 января в гостях с московским «Динамо».

«Есть вероятность, что женская команда “Динамо” (Краснодар) откажется выходить на матчи Лиги чемпионов из-за семимесячных долгов. Речь идет уже о ближайшем матче с московским “Динамо”. Такие настроения в команде действительно есть», — сказал источник.

В декабре 2015 года сообщалось, что игроки краснодарского «Динамо» не получали зарплату девять месяцев. Впоследствии действующий на тот момент игрок команды Любовь Соколова сообщила «Р-Спорт», что многомесячные долги были погашены до начала 2016 года.