Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/28475641/
19 января 2017, 1:42 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты «Белогорья» проиграли «Перудже» в матче группового этапа Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» проиграли итальянской «Перудже» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы Е, прошедшая в среду в Италии, завершилась со счетом 3−2 (11:25, 25:14, 31:29, 18:25, 15:13) в пользу хозяев. В составе россиян Дмитрий Мусэрский набрал 16 очков.

Соперники вновь сыграют друг против друга 1 февраля в Белгороде.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной