Волейболисты «Белогорья» проиграли «Перудже» в матче группового этапа Лиги чемпионов
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Волейболисты белгородского «Белогорья» проиграли итальянской «Перудже» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча группы Е, прошедшая в среду в Италии, завершилась со счетом 3−2 (11:25, 25:14, 31:29, 18:25, 15:13) в пользу хозяев. В составе россиян Дмитрий Мусэрский набрал 16 очков.
Соперники вновь сыграют друг против друга 1 февраля в Белгороде.
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