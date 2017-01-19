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19 января 2017, 1:04 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Аркас» победил «Пари Воллей» в группе «Зенита» в Лиге чемпионов

Турецкий «Аркас» в третьем туре группового этапа мужской Лиги чемпионов на выезде нанёс поражение французскому «Пари Воллей».

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Измира, одержавшей вторую победу в трёх встречах. Французы потерпели третью неудачу кряду.

1 февраля эти команды сыграют между собой в Измире в рамках четвёртого тура. В группе С также выступают казанский «Зенит» и немецкий «Фридрихсхафен».

Мужчины. Лига чемпионов
Группа С. 3-й тур
«Пари Воллей» (Франция) — «Аркас» (Турция) — 1:3 (20:25, 17:25, 25:15, 22:25).
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