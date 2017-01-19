Волейболисты «Зенита» обыграли «Фридрихсхафен» в матче Лиги чемпионов

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«Зенит» одержал третью победу в трех встречах турнира и возглавляет таблицу группы С.

Следующую игру в рамках Лиги чемпионов россияне проведут 31 января с тем же «Фридрихсхафеном», в Казани.