Волейболисты «Зенита» обыграли «Фридрихсхафен» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Зенит» (Казань) победил немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3−1 в гостевом матче Лиги чемпионов.
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«Зенит» одержал третью победу в трех встречах турнира и возглавляет таблицу группы С.
Следующую игру в рамках Лиги чемпионов россияне проведут 31 января с тем же «Фридрихсхафеном», в Казани.
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