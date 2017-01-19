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19 января 2017, 0:13 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты «Зенита» обыграли «Фридрихсхафен» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Зенит» (Казань) победил немецкий «Фридрихсхафен» со счетом 3−1 в гостевом матче Лиги чемпионов.

Следующую игру в рамках Лиги чемпионов россияне проведут 31 января в Казани. Увеличить
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«Зенит» одержал третью победу в трех встречах турнира и возглавляет таблицу группы С.

Следующую игру в рамках Лиги чемпионов россияне проведут 31 января с тем же «Фридрихсхафеном», в Казани.
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