От «Заксы» спасения нет

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Мужчины.

ДИНАМО М — ЗАКСА — 1:3 (23:25, 21:25, 30:28, 20:25).

18 января. Москва. ДС «Динамо».

В среду Дворец спорта на улице Лавочкина был вполовину меньше заполнен, чем в субботу на матче Суперлиги с «Белогорьем», что и неудивительно, если взять в расчет будний день, но при этом поддержка домашних трибун была весьма ощутимой. Хотя порадовать по-настоящему зрителей команде удалось лишь в третьем сете, который стал самым ярким в этой игре.

ВИДЕОПОВТОР, ПОЖАЛУЙСТА

Первая партия закончилась у судейского стола: при счете 24:23 польская атака улетела в аут, но команда запросила видеоповтор. Касание подтвердилось, и судьи отдали очко гостям, а вместе с ним и преимущество на старте встречи.

Во втором сете ситуация в концовке повторилась почти один в один, разве что поляки, в случае если бы мяч не засчитали, имели больший разрыв и попытались бы реализовать сетбол в следующем розыгрыше.

Третья же партия получилась совсем непохожей на начало матча. Маричев сделал замены, и «Динамо» заиграло новыми красками. В начале игрового отрезка подачами блистал Павел Круглов. В середине было несколько очень интересных розыгрышей, а концовка получилась невероятно драматичной. «Динамо» ни за что не хотело отдавать победу в партии, а вместе с ней — и во всей встрече. Команды ошибались и ловили соперников на ошибках на протяжении ряда розыгрышей, до тех пор пока счет не стал 29:28. Забив решающее очко, бело-голубые не сразу поверили в успех.

В заключительной партии борьба шла очень плотно. Команда Маричева, заряженная эмоционально совершенно по-новому, отдавалась в борьбе за каждый мяч. Но получалось не все, возможно из-за усталости, и счет на табло «перевешивал» то в одну, то в другую сторону.

А в концовке преимущество перешло к полякам, которые вновь в спорном эпизоде запросили повтор и забрали себе на этом очко. Бело-голубые кинулись отыгрываться. «Закса» ответила тайм-аутом, имея преимущество 22:19. Но как-либо исправить ситуацию не вышло, поляки вновь уверенно взяли концовку, продемонстрировав хорошее командное взаимодействие.

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ДОБАВИЛИ ЭМОЦИЙ

Диагональный «Динамо» Павел Круглов подчеркнул, что соперники были хороши командными взаимодействиями прежде всего.

— Игра действительно получилась тяжелой, может, в первых двух партиях играли не так хорошо, как надо было, — спокойно, без эмоций. В третьей партии сделали замену, и ребята, которые вышли, добавили вот этих эмоций. И за счет этого удалось ее выиграть, — отметил Круглов. — В четвертой, к сожалению, нет — подустали, наверное. Сейчас у нас, к сожалению, много мелких травм, которые мешают играть в полную силу. Надо настраиваться на ответную встречу.

— Как вам соперник?

— Соперник хороший, чемпионы Польши прошлого года. Можно сказать, что нет суперзвезд в команде, но они очень хороши общей игрой, у них хороший пасующий, очень мало команда ошибается и подает очень неприятную подачу — планирующую, ее сложно принимать. За счет этого они и выигрывают. Но про ответный матч не задумываемся, у нас идет серия серьезных игр, в Суперлиге опустились на третью строчку — про «Заксу» подумаем немного позже.

— Это была игра, которую хочется скорее забыть или, наоборот, проанализировать?

— Скорее второе — есть над чем подумать, к чему стремиться, прибавить в общей игре. Команда, казалось бы, ничего особенного, а играет очень неплохо. У нас тоже хорошие игроки, которые могут играть очень здорово. Так что нам есть над чем подумать.

ДОБАВЛЯТЬ МОЖНО ВО ВСЕМ

Либеро москвичей Роман Брагин отметил, что третью партию команда взяла за счет эмоций.

— Проиграли… Может быть, чуть-чуть уставшие были, — сказал Брагин журналистам. — В третьей партии вышли люди, которые чуть меньше играли, дали эмоции — вся команда завелась. Соответственно, стало все получаться, потому что без эмоций трудно с такой командой играть. Не хватило чуть-чуть на приеме в концовке, свои ошибки. Хорошая польская команда — с ними можно играть, можно выигрывать. Надо просто самим добавлять, повнимательнее в концовках, возможно, концентрации не хватило.

— Подача соперника оказалась неожиданна?

— У них хорошая подача. В Суперлиге такую подачу мало кто подает. Поэтому не до конца, может, получилось приспособиться. Европейцы чаще пользуются такой подачей. В целом команда хорошая, подача хорошая — не смогли справиться где-то, поэтому и проиграли.

— После игры с «Белогорьем» говорилось, что есть проблема в концовках. Разбирали этот момент? Не показалось, что в первой и второй партиях сегодня тоже уступили именно в концовках?

— Где-то не везет, где-то сами ошиблись, где-то мяч переходящий после подачи упал — они повели очко… Стараемся исправлять ситуацию, но пока не получается так, как мы хотим.

— Вы тоже чувствуете, что «Динамо» еще ищет свою игру?

— Думаю, да, еще можно добавлять во всем. Все равно командного взаимодействия не бывает достаточно, стараемся сыгрываться.

Елена СОБОЛЬ

из Москвы.