Москва догоняет Казань
Лидеры российского волейбола выдали пятисетовый триллер, в котором москвички взяли у казанского «Динамо» реванш за поражение в Кубке и сравнялись с соперницами по количеству побед в турнирной таблице Суперлиги.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.
«ДИНАМО-КАЗАНЬ» — «ДИНАМО» (МОСКВА) — 2:3 (26:24, 13:25, 19:25, 25:18, 11:15).
18 января. Казань. ДС «Санкт-Петербург».
Признаюсь, когда Екатерина Гамова под синхронный плач трех тысяч людей уходила из большого волейбола, то мне казалось, что в Казани его больше не будет никогда. Огромная майка поднималась под потолок Дворца, а мы прощались с эпохой. К этому сложно привыкнуть, когда пять лет все вращались вокруг нее, как планеты вокруг Солнца.
Ответ на вопрос пришел не сразу, но
ПОЧТИ СБОРНАЯ
В Казань приезжает чемпион, отстающий от лидера всего на 4 очка. Добавьте к этому поражение москвичек в Кубке, и то, что первый матч чемпионата остался за Казанью на тай-брейке: какие еще нужны доводы для аншлага? Но в эти же самые минуты на другом конце города «Ак Барс» принимает «Салават Юлаев» в знаменитом «зеленом» дерби. Хоккей ворует часть зрителей.
Гостьи доминируют с первых розыгрышей. Хитрые подачи Фетисовой и мощные от Гончаровой зажигают на табло 5:11. Ришат Гилязутдинов командует ассистенту нажать на кнопку: нужна минута на размышление. Наставник смотрит в квадрат для запасных и выпускает Филиштинскую в «связку». Казань возвращается в игру — 17:14. «В огне» Столярова! Энергетика от нее бьет даже на расстоянии. В напряженной концовке партии ошибаются все, но последней лупит в аут Де ла Круз — 26:24.
На скамейке хозяев легкая эйфория, а на гостевой жесткий разговор. Юрий Панченко находит нужные слова. Казань «зависает» на подаче Щербань и уже 4:15. Два чуда подряд? Может быть, но не против таких Панковой и Гончаровой. Сладкая пара из сборной ловит кураж. Даже мяч, прилетевший в нос связующей, не меняет картины — 13:25.
«У НЕЕ ПЛЕЧО БОЛИТ!»
Элица Василева разминает правое плечо. Болгарка схватилась за него еще во второй партии, но Гилязутдинов не снимает лидера.
— Эли, как? — спрашивает Старцева.
— Пасуй! — отвечает болгарская доигровщица.
Но москвички грузят ее в защите и на атакующий удар сил не остается. «Бензина» в Василевой все меньше. В вязком третьем сете практически все длинные розыгрыши остаются за «динамовками» из Москвы. Казань цепляется за каждый мяч, но огня и страсти в глазах все меньше, а без этих ингредиентов хозяева теряют минимум половину 19:25.
— Не мучай девушку! У нее же плечо болит, — орет с трибуны болельщик.
Но даже такая Василева опасна, так что заменить ее сейчас: выкинуть белый флаг. Последние силы Элица вкладывает в подачу — 10:6. Их дуэль с Гончаровой — украшение матча. Связущие ищут передачами только их, а сами нападающие стреляют взглядами сквозь сетку. Казань
Здесь женский волейбол во всей красе: мяч не падает на пол по минуте, эмоции через край, видеопросмотры, объятья со слезами. В кульминационный момент на площадке слышна испанская речь: два эйса Де ла Круз «гасят свет» над Казанью. Три матча за сезон москвички проигрывать не собираются. Но у Казани еще три очка отрыва.
— Сколько мы по времени играли? — спрашивает Евгения Старцева. — Часов пять?
На самом деле 2.24. На игроках казанского «Динамо» нет лица.
— Для нас было принципиально победить, — не кривит душой Юрий Панченко. — Мы обидно проиграли в первом круге, а потом еще более обидно в чемпионате. Сегодня хорошо летела подача. Специально мы не подавали в Василеву, не знали о ее плече, просто изучали игру Казани. Думаю, что вся борьба еще впереди.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
Другие матчи 13-го тура.
Енисей — Сахалин — 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).
Протон — Ленинградка — 2:3 (28:30, 25:23, 21:25, 25:20, 11:15).
Динамо Кр —
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter