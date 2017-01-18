Москва догоняет Казань

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ЖЕНЩИНЫ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

«ДИНАМО-КАЗАНЬ» — «ДИНАМО» (МОСКВА) — 2:3 (26:24, 13:25, 19:25, 25:18, 11:15).

18 января. Казань. ДС «Санкт-Петербург».

Признаюсь, когда Екатерина Гамова под синхронный плач трех тысяч людей уходила из большого волейбола, то мне казалось, что в Казани его больше не будет никогда. Огромная майка поднималась под потолок Дворца, а мы прощались с эпохой. К этому сложно привыкнуть, когда пять лет все вращались вокруг нее, как планеты вокруг Солнца.

Ответ на вопрос пришел не сразу, но все-таки пришел. Причем он пришел в головы всем казанским болельщикам почти одновременно. Да, мы сходили с ума в одиночку и группами, но все равно за эти пять лет не было в сумме и десяти минут, когда зрители в порыве напряжения грызли ногти по локоть. Где-то в глубине души каждый знал, что сейчас Старцева найдет Гамову в диагонали, та уложит мяч куда надо, и Казань возьмет соперника «теплым». Тогда волейбол здесь смотрели так же шумно, но откинувшись на спинку кресла, катая качество игры по десне, сейчас же спина с ней не соприкасается. То была «команда-машина»: косые взгляды, наушники, капюшоны, результат! Была задача и ее выполняли. Где-то без души, зато с медалями. Сейчас это команда «обычных девчонок», которые выкладывают свои танцы в Инстаграм, хвастаются маникюром, живут под сеткой и идут первыми в чемпионате. Они могут отдать сет, ведя 23:16, или спастись с 10:20. Это всегда какая-то история, словно из французского фильма: красотки, передряга, хэппи-энд.

ПОЧТИ СБОРНАЯ

В Казань приезжает чемпион, отстающий от лидера всего на 4 очка. Добавьте к этому поражение москвичек в Кубке, и то, что первый матч чемпионата остался за Казанью на тай-брейке: какие еще нужны доводы для аншлага? Но в эти же самые минуты на другом конце города «Ак Барс» принимает «Салават Юлаев» в знаменитом «зеленом» дерби. Хоккей ворует часть зрителей.

Гостьи доминируют с первых розыгрышей. Хитрые подачи Фетисовой и мощные от Гончаровой зажигают на табло 5:11. Ришат Гилязутдинов командует ассистенту нажать на кнопку: нужна минута на размышление. Наставник смотрит в квадрат для запасных и выпускает Филиштинскую в «связку». Казань возвращается в игру — 17:14. «В огне» Столярова! Энергетика от нее бьет даже на расстоянии. В напряженной концовке партии ошибаются все, но последней лупит в аут Де ла Круз — 26:24.

На скамейке хозяев легкая эйфория, а на гостевой жесткий разговор. Юрий Панченко находит нужные слова. Казань «зависает» на подаче Щербань и уже 4:15. Два чуда подряд? Может быть, но не против таких Панковой и Гончаровой. Сладкая пара из сборной ловит кураж. Даже мяч, прилетевший в нос связующей, не меняет картины — 13:25.

«У НЕЕ ПЛЕЧО БОЛИТ!»

Элица Василева разминает правое плечо. Болгарка схватилась за него еще во второй партии, но Гилязутдинов не снимает лидера.

— Эли, как? — спрашивает Старцева.

— Пасуй! — отвечает болгарская доигровщица.

Но москвички грузят ее в защите и на атакующий удар сил не остается. «Бензина» в Василевой все меньше. В вязком третьем сете практически все длинные розыгрыши остаются за «динамовками» из Москвы. Казань цепляется за каждый мяч, но огня и страсти в глазах все меньше, а без этих ингредиентов хозяева теряют минимум половину 19:25.

— Не мучай девушку! У нее же плечо болит, — орет с трибуны болельщик.

Но даже такая Василева опасна, так что заменить ее сейчас: выкинуть белый флаг. Последние силы Элица вкладывает в подачу — 10:6. Их дуэль с Гончаровой — украшение матча. Связущие ищут передачами только их, а сами нападающие стреляют взглядами сквозь сетку. Казань наконец-то ловит тот самый кураж и затаскивать себя в тай-брейк.

Здесь женский волейбол во всей красе: мяч не падает на пол по минуте, эмоции через край, видеопросмотры, объятья со слезами. В кульминационный момент на площадке слышна испанская речь: два эйса Де ла Круз «гасят свет» над Казанью. Три матча за сезон москвички проигрывать не собираются. Но у Казани еще три очка отрыва.

— Сколько мы по времени играли? — спрашивает Евгения Старцева. — Часов пять?

На самом деле 2.24. На игроках казанского «Динамо» нет лица.

— Для нас было принципиально победить, — не кривит душой Юрий Панченко. — Мы обидно проиграли в первом круге, а потом еще более обидно в чемпионате. Сегодня хорошо летела подача. Специально мы не подавали в Василеву, не знали о ее плече, просто изучали игру Казани. Думаю, что вся борьба еще впереди.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.