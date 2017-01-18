Волейболисты БАТЭ уступили «Факелу» в матче Кубка вызова
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты
БАТЭ-БГУФК уступили новоуренгойскому «Факелу» в первом матче 1/8 финала Кубка вызова со счетом 0:3 (15:25, 21:25, 15:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Игра состоялась сегодня в спорткомплексе «Олимпиец» и продолжалась немногим более часа. Одна из сильнейших российских команд владела преимуществом с начала первой партии. Новоуренгойцы удачно сыграли в нападении и на блоке. Лидер «Факела» Илья Власов набрал 16 очков, 6 из которых именно на блоке. Наиболее результативным в составе
Ответный матч 1/8 финала Кубка вызова состоится 2 февраля в Новом Уренгое в спорткомплексе «Звездный».
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