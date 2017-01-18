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18 января 2017, 22:04 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Волейболисты БАТЭ уступили «Факелу» в матче Кубка вызова

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты БАТЭ-БГУФК уступили новоуренгойскому «Факелу» в первом матче 1/8 финала Кубка вызова со счетом 0:3 (15:25, 21:25, 15:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра состоялась в спорткомплексе Олимпиец и продолжалась немногим более часа. Одна из сильнейших российских команд владела преимуществом с начала первой партии. Увеличить
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Игра состоялась сегодня в спорткомплексе «Олимпиец» и продолжалась немногим более часа. Одна из сильнейших российских команд владела преимуществом с начала первой партии. Новоуренгойцы удачно сыграли в нападении и на блоке. Лидер «Факела» Илья Власов набрал 16 очков, 6 из которых именно на блоке. Наиболее результативным в составе БАТЭ-БГУФК стал Владимир Жигмонт (8 очков).

Ответный матч 1/8 финала Кубка вызова состоится 2 февраля в Новом Уренгое в спорткомплексе «Звездный». БАТЭ-БГУФК остался единственным представителем белорусского волейбола среди мужских команд, продолжающих выступление в еврокубках. Солигорский «Шахтер» и минский «Строитель» завершили выступление на международной арене в текущем сезоне в декабре. В женском Кубке ЕКВ в феврале сыграет «Минчанка», которая на стадии 1/8 финала этого турнира встретится с победителем дуэли «Бусто-Арсицио» из Италии и болгарской «Марицы».

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