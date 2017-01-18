Волейболисты БАТЭ уступили «Факелу» в матче Кубка вызова

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Игра состоялась сегодня в спорткомплексе «Олимпиец» и продолжалась немногим более часа. Одна из сильнейших российских команд владела преимуществом с начала первой партии. Новоуренгойцы удачно сыграли в нападении и на блоке. Лидер «Факела» Илья Власов набрал 16 очков, 6 из которых именно на блоке. Наиболее результативным в составе БАТЭ-БГУФК стал Владимир Жигмонт (8 очков).