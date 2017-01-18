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18 января 2017, 21:45 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» на выезде победило одноклубниц из Казани в женской Суперлиге

Московское «Динамо» в матче 13-го тура женского чемпионата России на выезде одолело одноклубниц из Казани со счётом 3:2.

Подопечные Юрия Панченко одержали 11-ю победу и сократили отставание от лидирующей команды из Татарстана до трёх очков.

В следующем туре москвички сыграют с «Заречьем-Одинцово», а команда Ришата Гилязутдинова встретится с «Уралочкой-НТМК».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
13-й тур
«Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (26:24, 13:25, 19:25, 25:18, 11:15).
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