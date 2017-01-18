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18 января 2017, 21:26 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболисты московского «Динамо» проиграли «Заксе» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболисты московского «Динамо» уступили польской «Заксе» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась победой гостей со счетом 3−1 (25:23, 25:21, 28:30, 25:20). Волейболисты «Заксы» выиграли третий матч из трех в группе А, а динамовцы потерпели первое поражение.

Этот матч стал первым для олимпийского чемпиона Александра Волкова в составе «Динамо» в этом сезоне после перехода из сургутского «Газпрома-Югры». Ранее 31-летний блокирующий уже выступал за московский клуб, в составе которого дважды становился чемпионом России.

В следующем туре Лиги чемпионов «Динамо» 31 января снова сыграет с «Заксой», на этот раз — на выезде.
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