«Уралочка-НТМК» в гостях победила краснодарское «Динамо» в женском ЧР
«Уралочка-НТМК» на выезде оказалась сильнее краснодарского «Динамо» со счётом 3:1 в матче 13-го тура женского чемпионата России.
Подопечные Николая Карполя одержали девятую победу и обошли соперниц по отчётной встрече в турнирной таблице, поднявшись на третью позицию.
В 14-м туре уральская дружина встретится с казанским «Динамо», а коллектив Константина Ушакова сыграет с «Сахалином».
Женщины. Чемпионат России. Суперлига
13-й тур
«Динамо» (Краснодар) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 23:25).
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