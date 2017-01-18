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18 января 2017, 21:03 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Заречье-Одинцово» дома взяло верх над «Метаром» в 13-м туре женской Суперлиги

Подмосковное «Заречье-Одинцово» в 13-м туре женского чемпионата России на своей площадке в четырёх партиях переиграло челябинский «Метар».

Подопечные Вадима Панкова одержали восьмую победу в 13 встречах, а команда Дмитрия Дьякова потерпела 11-е поражение.

В следующем туре «Заречье» сыграет с московским «Динамо», а «Метар» встретится с саратовским «Протоном».

Женщины. Чемпионат России. Суперлига
13-й тур
«Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:17, 25:15, 21:25, 25:17).
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