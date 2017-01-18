«ФАКЕЛ» сделал первый шаг к четвертьфиналу Кубка Вызова, разгромив «БГУ-БАТЭ»
Новоуренгойский «ФАКЕЛ» в первом матче 1/8 финала мужского Кубка Вызова на выезде разгромил белорусский «БГУ-БАТЭ».
Самым результативным игроком встречи стал Илья Власов, набравший 16 очков. Ответный матч пройдёт 2 февраля в Новом Уренгое.
Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет либо с норвежским «Викингом», либо со словенским «Шемпетером».
Мужчины. Кубок Вызова. 1/8 финала. Первый матч
«БГУ-БАТЭ» (Борисов, Беларусь) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой, Россия) — 0:3 (15:25, 21:25, 15:25).
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