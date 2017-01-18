«Ленинградка» в гостях вырвала победу у «Протона» в 13-м туре женского ЧР
«Ленинградка» в матче 13-го тура женского чемпионата России на выезде одолела саратовский «Протон» со счётом 3:2.
Подопечные Александра Кашина одержали третью победу в 13 встречах и поднялись с последнего места в турнирной таблице.
Коллектив Романа Кукушкина потерпел десятое поражение и занимает седьмую позицию.
Женщины. Чемпионат России. Суперлига
13-й тур
«Протон» (Саратовская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 2:3 (28:30, 25:23, 21:25, 25:20, 11:15).
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