Волейболисты «Газром-Югры» победили «Олимпиакос» и вышли в 1/8 финала Кубка EKB
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Газпром-Югра» одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в ответном матче 1/16 финала Кубка EKB.
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Встреча завершилась со счетом 3−1. В первой встрече «Газром-Югра» проиграла со счетом 2−3. Таким образом, российский клуб вышел в 1/8 финала, где встретится с чешским «Карловарско».
Даты матчей 1/8 финала станут известны позднее.
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