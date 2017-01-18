Марлон подписал контракт с «Белогорьем»

Агент волейболиста Антон Бобров также подтвердил данную информацию, отметив, что договор уже подписан. Таким образом, 39-летний бразильский легионер стал третьим связующим «Белогорья». Он составит конкуренцию Роману Порошину и Сергею Багрею.



Российским болельщикам Марлон знаком по выступлениям за краснодарское «Динамо». За южан он отыграл три года, был капитаном команды. Нынешний сезон он начинал в команде бразильской Суперлиги «Сан-Бернарду».