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18 января 2017, 18:00 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Енисей» в трёх сетах обыграл «Сахалин» в 13-м туре женской Суперлиги

Красноярский «Енисей» в стартовом матче 13-го тура чемпионата России среди женских команд в трёх сетах обыграл «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

Подопечные Александра Кошкина одержали седьмую победу в чемпионате. Новичок Суперлиги потерпел 11-е поражение.

Чемпионат России. Женщины. Суперлига. 13-й тур
«Енисей» (Красноярск) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

В 14-м туре «Енисей» сыграет с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга, а «Сахалин» встретится с краснодарским «Динамо».
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