Волейбольный БАТЭ стартует в 1/8 финала Кубка вызова

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На предыдущей стадии розыгрыша еврокубка борисовчане одолели по сумме двух встреч «Легион» из Гродненского района (3:0, 2:3). Российский «Факел» был сильнее солигорского «Шахтера» (3:0, 3:1).

Борисовская команда во второй раз в своей истории принимает участие в Кубке вызова. В прошлом сезоне белорусская команда также встречались с «Факелом» и уступила 3:1, 3:0. В текущем сезоне БАТЭ-БГУФК значительно изменил состав. На посту главного тренера Сергея Чесновицкого сменил Игорь Загорцев, некоторые ведущие игроки также покинули клуб. В составе российской команды тон задают воспитанники брестской и гродненской школы волейбола Егор Клюка и Денис Богдан.