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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28467227/
18 января 2017, 12:55 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Волейбольный БАТЭ стартует в 1/8 финала Кубка вызова

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейбольный клуб БАТЭ-БГУФК проведет сегодня первый матч 1/8 финала Кубка вызова с новоуренгойским «Факелом». Матч начнется в 19.00 на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец», сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>18 января Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/.</em> Волейбольный клуб <nobr>БАТЭ-БГУФК</nobr> проведет сегодня первый матч 1/8 финала Кубка вызова с <span class=error>новоуренгойским</span> Факелом. Матч начнется в 19.00 на площадке могилевского спорткомплекса Олимпиец сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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На предыдущей стадии розыгрыша еврокубка борисовчане одолели по сумме двух встреч «Легион» из Гродненского района (3:0, 2:3). Российский «Факел» был сильнее солигорского «Шахтера» (3:0, 3:1).

Борисовская команда во второй раз в своей истории принимает участие в Кубке вызова. В прошлом сезоне белорусская команда также встречались с «Факелом» и уступила 3:1, 3:0. В текущем сезоне БАТЭ-БГУФК значительно изменил состав. На посту главного тренера Сергея Чесновицкого сменил Игорь Загорцев, некоторые ведущие игроки также покинули клуб. В составе российской команды тон задают воспитанники брестской и гродненской школы волейбола Егор Клюка и Денис Богдан.

Ответный матч «Факел» — БАТЭ-БГУФК состоится 2 февраля в Новом Уренгое. Победитель противостояния сыграет с лучшей командой в паре «Викинг» (Норвегия) — «Шемпетер» (Словения).

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