Волейбольный БАТЭ стартует в 1/8 финала Кубка вызова
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейбольный клуб
БАТЭ-БГУФК проведет сегодня первый матч 1/8 финала Кубка вызова с новоуренгойским «Факелом». Матч начнется в 19.00 на площадке могилевского спорткомплекса «Олимпиец», сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На предыдущей стадии розыгрыша еврокубка борисовчане одолели по сумме двух встреч «Легион» из Гродненского района (3:0, 2:3). Российский «Факел» был сильнее солигорского «Шахтера» (3:0, 3:1).
Борисовская команда во второй раз в своей истории принимает участие в Кубке вызова. В прошлом сезоне белорусская команда также встречались с «Факелом» и уступила 3:1, 3:0. В текущем сезоне
Ответный матч «Факел» —
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