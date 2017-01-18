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18 января 2017, 13:27 | Игровые: Волейбол | Om1.ru

«Авангард» судится с «Омичкой» из-за миллиона рублей

Центр олимпийской подготовки попросил включить его в реестр кредиторов, которые взыскивают деньги с обанкротившегося волейбольного клуба.

Накануне, 17 января, Арбитражный суд Омской области вынес решение по тяжбе спортивно-культурного центра олимпийской подготовки «Авангард» к волейбольному клубу «Омичка». Суд удовлетворил требование «Авангарда», который просил включить его в реестр требований кредиторов «Омички». Теперь с клуба будут взыскивать миллион рублей в пользу ЦОП.

Год назад, 31 декабря 2015 года, клуб «Омичка» взял у ЦОП «Авангард» в долг один миллион рублей по договору беспроцентного займа. Деньги клуб так и не вернул. Уже через несколько месяцев, 14 мая, в отношении «Омички» стартовала процедура банкротства. Она продолжается по сей день.

Арбитражный суд признал требования «Авангарда» правомерными и добавил его к многочисленному списку кредиторов, которые пытаются «выбить» из «Омички» свои долги.
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