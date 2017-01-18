Юниорские сборные по волейболу определили дату начала УТС

Мужская сборная Казахстана до 19 лет и женская сборная Казахстана до 18 лет в рамках подготовки к чемпионату Азии проведут учебно-тренировочные сборы в г. Алматы.



Мужская сборная до 19 лет под руководством Григория Неклюдова проведет сборы с 20 по 28 января 2017 года. Для участия в сборе были вызваны следующие игроки:



Константин Одновол, Семург Турдиниязов, Нурдос Алдаш, Асет Кайырхан, Искандар Эргашев, Хуршид Розикулов, Жан Курмаш (все — ЮКО), Данияр Туматаев, Владимир Дейнега, Артем Баулыков, Муслим Турсунов (все — Алматы), Илья Таволжанский, Жасан Абдекерим, Ислам Асым (все — Алматинская область), Данил Синкевич, Самат Дауренов (оба — ВКО), Владимир Белоусов, Рустем Сапар (оба — Павлодар), Нурлыбек Нурмаханбетов, Нурперзент Топар (оба — Тараз), Ерсултан Онгарбай (Кызылорда), Ерболат Орынханов (Астана).



Чемпионат Азии среди мужских сборных до 19 лет пройдет в Мьянме с 28 марта по 5 апреля 2017 года. Данный турнир будет также отборочным к чемпионату мира до 19 лет.



Женская сборная Казахстана до 18 лет под руководством Елены Павловой проведет сборы с 20 января по 3 февраля 2017 года. Для прохождения сборов было вызвано 20 игроков:



Алеся Круглик, Анастасия Шлыкова, Сабина Калиева, Софья Чекурскова, Жасмин Жебегенова (все — «Алматиночка-Алматы»), Маржан Кумисбек, Мария Трухина, Акерке Шакен, Татьяна Никитина (все — «Жетысу-2»), Валерия Артамошина, Олеся Варкентин, Кристина Сорокина (все — «Куаныш»), Кристина Струкова, Анастасия Колочева (обе — Темиртау), Елизавета Никифорова, Анастасия Ткачук (обе — Костанайская область), Ольга Хаджиогло («Караганда), Кристина Севальнева («КЭУК-Караганда»), Виктория Сыроешкина («Иртыш-Казхром-2»), Диана Бектибаева («Грация-KZ»).



Чемпионат Азии среди женских команд до 18 лет состоится с 5 по 13 марта 2017 года в китайском городе Чунцин.