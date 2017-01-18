«Фенербахче» победил «Вакифбанк» в финале женского Кубка Турции
Женский волейбольный клуб «Фенербахче» стал победителем розыгрыша Кубка Турции сезона-2016/17.
В финале, который состоялся в Анкаре, он обыграл «Вакифбанк» со счётом 3:0 (25:22, 25:15, 25:19). В прошлом году розыгрыш Кубка Турции не проводился, а в сезоне-2014/15 обладателем трофея также стал «Фенербахче».
Кубок Турции. Женщины. Финал. Анкара
«Фенербахче» (Стамбул) — «Вакифбанк» (Стамбул) — 3:0 (25:22, 25:15, 25:19).
Самым результативным игроком встречи стала южнокорейская волейболистка «Фенербахче» Ким
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