«Фенербахче» победил «Вакифбанк» в финале женского Кубка Турции

В финале, который состоялся в Анкаре, он обыграл «Вакифбанк» со счётом 3:0 (25:22, 25:15, 25:19). В прошлом году розыгрыш Кубка Турции не проводился, а в сезоне-2014/15 обладателем трофея также стал «Фенербахче».



Кубок Турции. Женщины. Финал. Анкара

«Фенербахче» (Стамбул) — «Вакифбанк» (Стамбул) — 3:0 (25:22, 25:15, 25:19).



Самым результативным игроком встречи стала южнокорейская волейболистка «Фенербахче» Ким Ён-Кун, набравшая 15 очков.