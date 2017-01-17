Президент ФВУ: Не отпустил в РФ трёх молодых украинцев, предложил им 40-летних

«На меня выходили серьёзные люди из Российской федерации волейбола с предложением сменить украинское спортивное гражданство на российское для трёх молодых игроков из команды U20. Если бы я согласился, наверное, уже не снимал бы квартиру в Киеве. Но я отказался. Сказал, что могу отпустить нескольких 40-летних волейболистов. Ну как я, бандеровец, могу торговать украинцами? В итоге россиянин пожал мне руку и сказал, что уважает за такую твёрдую позицию.



Посмотрите сейчас на сборную России, которая, несомненно, является одной из лучших в мире. Там в первой шестёрке четыре украинца. Как они туда попали? Человек может изменить гражданство самостоятельно. Но изменить спортивное гражданство без разрешения федерации невозможно. Значит, предыдущее руководство дало добро. Со мной такой номер не пройдёт», — сказал Мельник в интервью «Плюс Спорт».