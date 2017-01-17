ВФВ рассматривает возможность проведения в России мужского ЧЕ-2019

Россия принимала мужской чемпионат Европы в 2007 году. Тогда игры турнира проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

«Ближайший турнир, на проведение которого мы теоретически могли бы претендовать, это мужской чемпионат Европы-2019. Мы рассматриваем такую возможность. Заявка пока не подана, так как еще рано. Ее нужно будет согласовать после чемпионата Европы-2017», — сказал Яременко по телефону.