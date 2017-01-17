ВФВ рассматривает возможность проведения в России мужского ЧЕ-2019
КАЗАНЬ, 17 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) рассматривает возможность проведения в России чемпионата Европы среди мужчин в 2019 году, но заявка в Европейскую конфедерацию волейбола пока не подана, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.
Россия принимала мужской чемпионат Европы в 2007 году. Тогда игры турнира проходили в Москве и
«Ближайший турнир, на проведение которого мы теоретически могли бы претендовать, это мужской чемпионат Европы-2019. Мы рассматриваем такую возможность. Заявка пока не подана, так как еще рано. Ее нужно будет согласовать после чемпионата Европы-2017», — сказал Яременко по телефону.
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