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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28455088/
17 января 2017, 14:00 | Игровые: Волейбол | «Газета.Ру»

Волейболистка Малых выставила на аукцион форму сборной России

Игрок краснодарского волейбольного клуба «Динамо» и сборной России Наталья Малых выставила на аукцион новую форму национальной команды.

Полученные средства пойдут на помощь приюту для пострадавших и бездомных животных «Краснодог», об этом волейболистка сообщила у себя в инстаграме.

Начальная цена лота составила 1 тыс. руб. Меньше чем через сутки после старта аукциона подписчики готовы были заплатить за форму уже 16,2 тыс. руб.

Итоги аукциона спортсменка планирует подвести 19 января.
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