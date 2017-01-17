Волейболистка Малых выставила на аукцион форму сборной России
Игрок краснодарского волейбольного клуба «Динамо» и сборной России Наталья Малых выставила на аукцион новую форму национальной команды.
Полученные средства пойдут на помощь приюту для пострадавших и бездомных животных «Краснодог», об этом волейболистка сообщила у себя в инстаграме.
Начальная цена лота составила 1 тыс. руб. Меньше чем через сутки после старта аукциона подписчики готовы были заплатить за форму уже 16,2 тыс. руб.
Итоги аукциона спортсменка планирует подвести 19 января.
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