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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28454298/
17 января 2017, 13:18 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Парубец стала самым результативным игроком 12-го тура Суперлиги

Волейболистка «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец (Ильченко) стала самым результативным игроком 12-го тура российской Суперлиги, набрав 27 очков в матче с «Сахалином» из Южно-Сахалинска, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Лучшей на блоке стала волейболистка «Сахалина» Ксения Бондарь, набравшая семь очков во встрече с «Уралочкой-НТМК».

Лучше всех на подаче действовала волейболистка московского «Динамо» Майя Поляк — 3 очка в матче с одноклубницами из Краснодара.
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