Парубец стала самым результативным игроком 12-го тура Суперлиги
Волейболистка «Уралочки-НТМК» Ксения Парубец (Ильченко) стала самым результативным игроком 12-го тура российской Суперлиги, набрав 27 очков в матче с «Сахалином» из
Южно-Сахалинска, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Лучшей на блоке стала волейболистка «Сахалина» Ксения Бондарь, набравшая семь очков во встрече с «Уралочкой-НТМК».
Лучше всех на подаче действовала волейболистка московского «Динамо» Майя Поляк — 3 очка в матче с одноклубницами из Краснодара.
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