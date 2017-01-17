Алтынбекова вошла в девятку самых красивых волейболисток во Вьетнаме
Казахстанка Сабина Алтынбекова вошла в ТОП-9 красивых волейболисток по версии вьетнамского спортивного портала 24h.com.vn.
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Сабина Алтынбекова, которая произвела фурор после участия на международных играх в Китае в 2014 году, заняла в списке четвертое место. Поклонники назвали ее «казашкой с лицом героинь японских аниме», ее красоту называют «идеальным сочетанием Востока и Восточной Европы». Пользователи соцсетей отмечают, что она достойна стать «супермоделью мира № 1».
Видеоколлаж на YouTube, состоящий из фотографий Алтынбековой, быстро набрал более 1 миллиона просмотров.
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