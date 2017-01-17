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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28450641/
17 января 2017, 8:51 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Алтынбекова вошла в девятку самых красивых волейболисток во Вьетнаме

Казахстанка Сабина Алтынбекова вошла в ТОП-9 красивых волейболисток по версии вьетнамского спортивного портала 24h.com.vn.

<span class=error>Казахстанка</span> <span class=error>Сабина</span> Алтынбекова вошла в ТОП-9 красивых волейболисток по версии вьетнамского спортивного портала 24h.com.vn. Увеличить
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Сабина Алтынбекова, которая произвела фурор после участия на международных играх в Китае в 2014 году, заняла в списке четвертое место. Поклонники назвали ее «казашкой с лицом героинь японских аниме», ее красоту называют «идеальным сочетанием Востока и Восточной Европы». Пользователи соцсетей отмечают, что она достойна стать «супермоделью мира № 1».

Видеоколлаж на YouTube, состоящий из фотографий Алтынбековой, быстро набрал более 1 миллиона просмотров.

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