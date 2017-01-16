«Закса» в шестой раз завоевала Кубок Польши по волейболу

Лучшим игроком матча был признан доигровщик «Заксы» и сборной Польши Давид Канарский, набравший 24 очка. Ранее «Закса» выигрывала трофей в 2000—2002 и 2013−2014 годах.



«Мы играли жёстко и сильно. Я горжусь моей командой и всем тренерским штабом. Мы очень много работали в течение этих двух дней. Они были тяжёлыми. Я счастлив, что нам удалось выиграть Кубок Польши», — приводит слова итальянского наставника «Заксы» Фердинандо де Джорджи официальный сайт Польского волейбольного союза.