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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28448349/
16 января 2017, 23:43 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Закса» в шестой раз завоевала Кубок Польши по волейболу

«Закса» в шестой раз выиграла Кубок Польши по волейболу среди мужских команд, обыграв в финале «Скру» со счётом 3:1 (29:27, 25:27, 25:20, 25:18).

Лучшим игроком матча был признан доигровщик «Заксы» и сборной Польши Давид Канарский, набравший 24 очка. Ранее «Закса» выигрывала трофей в 2000—2002 и 2013−2014 годах.

«Мы играли жёстко и сильно. Я горжусь моей командой и всем тренерским штабом. Мы очень много работали в течение этих двух дней. Они были тяжёлыми. Я счастлив, что нам удалось выиграть Кубок Польши», — приводит слова итальянского наставника «Заксы» Фердинандо де Джорджи официальный сайт Польского волейбольного союза.
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