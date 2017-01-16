Мусэрский: Отдали «Динамо» должок за первый круг
Блокирующий «Белогорья» Дмитрий Мусэрский прокомментировал гостевую победу над московским «Динамо» (3:1) в центральном матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
«Очень рад, что выиграли в гостях у “Динамо”. Так сказать, отдали должок, потому что в первом круге в Белгороде мы проиграли. Естественно, настраивались на очень серьёзную игру, на очень серьёзную битву. Тем более при поддержке московских болельщиков было тяжело играть. Но быстро втянулись в процесс игры, почувствовали игру. Думаю, что показали свой максимум. Поэтому результат не заставил себя ждать.
Я вынес отсюда много позитивных моментов, что касается и взаимодействия с пасующим, и взаимодействия на блоке с игроками, ещё несколько позитивных моментов. Буду работать над собой и совершенствовать свои технические навыки», — приводит слова Мусэрского «Красная звезда».
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