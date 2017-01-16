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16 января 2017, 12:51 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Изменились сроки проведения третьего тура чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги

В связи с письмом от Азиатской конфедерации волейбола об изменении сроков проведения чемппионата Азии U-18, U-19, U-23 Федерация волейбола Республики Казахстан сообщает об изменении сроков 3-го тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги (Юго-Восточная зона).

В связи с письмом от Азиатской конфедерации волейбола об изменении сроков проведения <span class=error>чемппионата</span> Азии U-18 U-19 U-23 Федерация волейбола Республики Казахстан сообщает об изменении сроков 3-го тура чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги (Юго-Восточная зона). Увеличить
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Игры тура пройдут в Алматы с 1 по 10 февраля 2017 года.

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