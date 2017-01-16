Волейболистка Пасынкова заявила, что проходит восстановление на базе ФК «Локомотив»

В октябре 2016 года Пасынкова получила разрыв ахиллова сухожилия в стартовом матче чемпионата России против московского «Динамо» (0−3). Позднее «Сахалин» на своем сайте сообщил, что волейболистка пропустит минимум полгода.

«Восстанавливаюсь я в Москве на базе футбольного клуба “Локомотив”, — сказала Пасынкова по телефону. — У них есть медицинский центр, занимаюсь с хорошим реабилитологом Марией Буровой. Она ставит меня на ноги. Все идет по плану. Каких-то конкретных сроков восстановления нет. С такой травмой главное — не торопиться. Для меня важно не успеть сыграть в этом сезоне, а нормально восстановиться, чтобы не было никаких осложнений и проблем в будущем. Хочется еще играть, поэтому нужно окончательно залечить эту травму».

«По команде я очень соскучилась. Не хватает соревновательного образа жизни. Приходится сидеть на одном месте и заниматься однообразным восстановлением. Но без этого никак», — добавила собеседница агентства.