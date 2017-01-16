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https://sport.mail.ru/news/volleyball/28439281/
16 января 2017, 11:32 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистка Пасынкова заявила, что проходит восстановление на базе ФК «Локомотив»

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Двукратная чемпионка Европы по волейболу, доигровщица «Сахалина» Александра Пасынкова заявила агентству «Р-Спорт», что проходит реабилитацию на базе футбольного клуба «Локомотив», восстановление после тяжелой травмы ахилла идет по плану.

В октябре 2016 года Пасынкова получила разрыв ахиллова сухожилия в стартовом матче чемпионата России против московского «Динамо» (0−3). Позднее «Сахалин» на своем сайте сообщил, что волейболистка пропустит минимум полгода.

«Восстанавливаюсь я в Москве на базе футбольного клуба “Локомотив”, — сказала Пасынкова по телефону. — У них есть медицинский центр, занимаюсь с хорошим реабилитологом Марией Буровой. Она ставит меня на ноги. Все идет по плану. Каких-то конкретных сроков восстановления нет. С такой травмой главное — не торопиться. Для меня важно не успеть сыграть в этом сезоне, а нормально восстановиться, чтобы не было никаких осложнений и проблем в будущем. Хочется еще играть, поэтому нужно окончательно залечить эту травму».

«По команде я очень соскучилась. Не хватает соревновательного образа жизни. Приходится сидеть на одном месте и заниматься однообразным восстановлением. Но без этого никак», — добавила собеседница агентства.
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