Волейболистка Пасынкова заявила, что проходит восстановление на базе ФК «Локомотив»
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Двукратная чемпионка Европы по волейболу, доигровщица «Сахалина» Александра Пасынкова заявила агентству «Р-Спорт», что проходит реабилитацию на базе футбольного клуба «Локомотив», восстановление после тяжелой травмы ахилла идет по плану.
В октябре 2016 года Пасынкова получила разрыв ахиллова сухожилия в стартовом матче чемпионата России против московского «Динамо» (0−3). Позднее «Сахалин» на своем сайте сообщил, что волейболистка пропустит минимум полгода.
«Восстанавливаюсь я в Москве на базе футбольного клуба “Локомотив”, — сказала Пасынкова по телефону. — У них есть медицинский центр, занимаюсь с хорошим реабилитологом Марией Буровой. Она ставит меня на ноги. Все идет по плану.
«По команде я очень соскучилась. Не хватает соревновательного образа жизни. Приходится сидеть на одном месте и заниматься однообразным восстановлением. Но без этого никак», — добавила собеседница агентства.
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