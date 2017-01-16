Чемпион устал, но победил. Москва не пустила Казань в отрыв

В 12-м туре чемпионата страны по волейболу среди женских команда всё внимание было приковано к матчу двух «Динамо»: московское принимало краснодарское. В первом круге нынешнего чемпионата команды уже встречались в Краснодаре, и тогда гости выиграли в трёх сетах. К матчу второго круга команды подошли с практически одинаковыми показателями — действующий чемпион страны опережал кубанскую команду на одно очко. После игры преимущество увеличилось до четырёх очков.

Бой уставших одноклубниц

Преимущество у краснодарского «Динамо» было лишь в том, что команда на день раньше провела свой матч Лиги чемпионов с румынской «Волей Альбой» и затратила, наверное, чуть меньше сил для победы, чем московское «Динамо» в битве со швейцарским «Волеро». Напряжённый календарь и важность матча не могли не сказаться на действиях команд.



Об этом можно судить и по тому, что лидеры команд Наталия Гончарова и Наталья Малых действовали не так эффективно, как обычно и завершили матч с примерно одинаковыми показателями. Гончарова атаковала 42 раза: четыре раза ошиблась сама, четыре раза её закрыл блок, а 13 атак оказались успешными. Малых атаковала на один раз больше, трижды попала в блок, трижды ошиблась и 14 раз была точна.



Все три партии складывались по одному сценарию: московское «Динамо» резко уходило вперёд в счёте, краснодарское «Динамо» находило в себе силы ликвидировать большой отрыв, но заканчивалось всё одинаково. После матча наставник московской команды Юрий Панченко пожаловался на то, что из-за сложного календаря у его подопечных совершенно нет времени на восстановление. Но в тех же условиях и другие.



Другое дело, что московское «Динамо» при игре в атаке довольно однообразно действует, полагаясь на силу и высоту прыжка, а это очень энергозатратно. Хотя в отчётном матче неожиданные переводы на Майю Поляк ставили краснодарский блок в тупик, вот только их было маловато. И ещё — в стартовом составе хозяек вновь не оказалось связующей Веры Ветровой, которая сыграла ключевую роль в матче в Цюрихе, удачно заменив Екатерину Панкову, и в Москве также заменила её по ходу игры. Можно отметить также всё более заметную роль на приёме доминиканской доигровщицы Бетании де ла Крус, которая уже освоилась в команде.



Что касается игры краснодарского «Динамо», то главный тренер команды Константин Ушаков не нашёл ни одного положительного момента. «Мы действовали без всякого желания выиграть. Будем разбираться, исправлять ошибся», — пообещал он. Этим командам через полторы недели предстоит ещё один матч, но уже в рамках Лиги чемпионов.

Казань силы не потратила

В следующем туре уже в среду, 18 января, центральным будет матч между «Динамо-Казань» и московским «Динамо». Казанская команда в 12-м туре практически не потратила сил в матче с одним из аутсайдеров турнира челябинским «Метаром», победив в трёх партиях. В третьем сете гости позволили хозяйкам набрать только семь очков. Тем удивительнее, что в первом круге московское «Динамо» проиграло «Метару» в четырёх сетах. Сейчас казанские динамовки опережают московских одноклубниц на четыре очка и при любом исходе очного матча останутся лидерами.