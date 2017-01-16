Белорусские волейболистки (U-18) победили в квалификации ЧЕ

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Игра сложилась для белорусок удачно. Лидеры нападения Татьяна Холод и Анна Гришкевич уверенно провели встречу, набрав 13 и 15 очков соответственно. В прошедшей встрече победительницы успешно сыграли на подаче. Ранее в ходе турнира в Милане белоруски были сильнее Словакии (3:2) и Италии (3:1). Вторую путевку в группе В на чемпионат Европы получила Италия, обыгравшая команду Словакии 3:0.

Турнирное положение: 1. Беларусь — 8 очков/3 матча. 2. Италия — 6/3. Словакия — 4/3. 3. 4. Израиль — 0/3.

В финальной стадии чемпионата Европы вышли победители восьми отборочных групп. Кроме Беларуси, это Сербия, Турция, Польша, Россия, Германия, Греция и Болгария, а также три лучшие команды, занявшие вторые места: Румыния, Италия, Словения. Чемпионат Европы для сборных до 18 лет пройдет с 1 по 9 апреля голландском Арнеме.

Мужская сборная Беларуси по волейболу до 19 лет аналогичный квалификационный турнир проводила в Софии. В группе G подопечные Сергея Кононова заняли второе место, уступив в матче за первое место Болгарии 0:3 (23:25, 24:26, 23:25). Белорусы на старте турнира обыграли Грузию 3:0 и Данию 3:2. Однако побед и набранных пяти очков не хватило, чтобы пробиться в финальную стадию европейского первенства.