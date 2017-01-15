Волейболистки московского «Динамо» обыграли краснодарское в матче чемпионата России
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейболистки московского «Динамо» победили краснодарское «Динамо» в домашнем матче 12-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой команды Юрия Панченко со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:18). Московское «Динамо» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице суперлиги, а краснодарский клуб с 25 баллами — третье.
В следующем туре столичное «Динамо» 18 января сыграет в гостях с казанским «Динамо», а краснодарское «Динамо» в этот же день примет «Уралочку-НТМК» из Свердловской области.
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