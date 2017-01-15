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15 января 2017, 17:55 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Российские волейболистки квалифицировались на ЧЕ-2017 (U18)

Российская сборная девушек уверенно отобралась на чемпионат Европы (U18) 2017 года по волейболу.

В третьем матче россиянки в трёх сетах взяли верх над командой Португалии. Навязать борьбу подопечным Александра Карикова соперницы сумели только в первой партии. Лучшей в составе россиянок в третьем матче стала доигровщица Валерия Шевчук, набравшая 13 очков.

Российские волейболистки выиграли все три матча на отборочном турнире в Плоешти (Румыния). Самым сложным получился поединок с хозяйками площадки (3:2), командам Азербайджана и Португалии россиянки не отдали ни одного сета.

Чемпионат Европы в этой возрастной категории состоится 1—9 апреля в Голландии.

Чемпионат Европы (U18). Женщины. Квалификация. 2-й раунд. Группа Е. 3-й тур

Португалия — Россия — 0:3 (23:25, 16:25, 10:25).
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