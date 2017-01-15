Российские волейболистки квалифицировались на ЧЕ-2017 (U18)

В третьем матче россиянки в трёх сетах взяли верх над командой Португалии. Навязать борьбу подопечным Александра Карикова соперницы сумели только в первой партии. Лучшей в составе россиянок в третьем матче стала доигровщица Валерия Шевчук, набравшая 13 очков.



Российские волейболистки выиграли все три матча на отборочном турнире в Плоешти (Румыния). Самым сложным получился поединок с хозяйками площадки (3:2), командам Азербайджана и Португалии россиянки не отдали ни одного сета.



Чемпионат Европы в этой возрастной категории состоится 1—9 апреля в Голландии.



Чемпионат Европы (U18). Женщины. Квалификация. 2-й раунд. Группа Е. 3-й тур



Португалия — Россия — 0:3 (23:25, 16:25, 10:25).