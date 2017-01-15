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15 января 2017, 16:27 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

В Москве прошёл первый турнир по волейболу на снегу

В Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе в Москве состоялся первый турнир по волейболу на снегу «Рождественская пляжка».

В Центре пляжных видов спорта «Динамо» на Водном стадионе в Москве состоялся первый турнир по волейболу на снегу «Рождественская пляжка». Напомним, что волейбол на снегу был внесён в реестр видов спорта министерством спорта России в середине декабря 2016 года.

Призы первых официальных соревнований по волейболу на снегу разыгрывались в двух дисциплинах. В мужском турнире победу одержали Андрей и Александр Моторыкины, а среди смешанных дуэтов первенствовали Ирина Фёдорова и Николай Винаков.
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