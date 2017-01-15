Шипулин: Волейболист «Белогорья» Обмочаев сможет сыграть в матче ЛЧ с «Перуджей»
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Либеро «Белогорья» Алексей Обмочаев чувствует себя нормально после повреждения, полученного в игре чемпионата России против московского «Динамо», он сможет сыграть в ближайшем матче Лиги чемпионов, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер и директор белгородского волейбольного клуба Геннадий Шипулин.
«Белогорье» в субботу победило столичное «Динамо» со счетом 3−1 в гостевом матче 15-го тура чемпионата России. Во втором сете Обмочаев неудачно приземлился, пытаясь принять мяч, после чего не появлялся на площадке. После игры либеро сообщил «Р-Спорт», что «дернул колено». В следующем матче белгородцы 18 января сыграют в гостях с итальянской «Перуджей» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
«У Обмочаева все нормально после вчерашнего матча. С итальянцами он сможет сыграть», — сказал Шипулин в телефонном разговоре.
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