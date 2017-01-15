Шипулин: Волейболист «Белогорья» Обмочаев сможет сыграть в матче ЛЧ с «Перуджей»

«Белогорье» в субботу победило столичное «Динамо» со счетом 3−1 в гостевом матче 15-го тура чемпионата России. Во втором сете Обмочаев неудачно приземлился, пытаясь принять мяч, после чего не появлялся на площадке. После игры либеро сообщил «Р-Спорт», что «дернул колено». В следующем матче белгородцы 18 января сыграют в гостях с итальянской «Перуджей» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«У Обмочаева все нормально после вчерашнего матча. С итальянцами он сможет сыграть», — сказал Шипулин в телефонном разговоре.