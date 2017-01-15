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15 января 2017, 15:09 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Шипулин: ВК «Белогорье» ведет переговоры с бразильским связующим Марлоном

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Волейбольный клуб «Белогорье» ведет переговоры с бразильским связующим Марлоном, но контракт с игроком еще не подписан, сообщил агентству «Р-Спорт» главный тренер и директор белгородского клуба Геннадий Шипулин.

Ранее Марлон в 2012—2015 годах выступал в российской суперлиге за краснодарское «Динамо». 39-летний бразильский связующий в составе национальной сборной дважды выигрывал Мировую лигу, а в 2010 году стал чемпионом мира.

«Контракт с Марлоном еще не подписан. Мы еще только ведем переговоры. Марлон прибыл в расположение клуба в Белгороде. Я с ним встречался вчера в Москве (перед матчем со столичным “Динамо”). При совпадении интересов всех сторон, возможно, подпишем контракт с Марлоном. Заключение соглашения с ним будет зависеть от медицинских показателей и спортивной формы», — сказал Шипулин по телефону.

«Белогорье» с 29 очками после 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
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