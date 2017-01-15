Шипулин: ВК «Белогорье» ведет переговоры с бразильским связующим Марлоном

Ранее Марлон в 2012—2015 годах выступал в российской суперлиге за краснодарское «Динамо». 39-летний бразильский связующий в составе национальной сборной дважды выигрывал Мировую лигу, а в 2010 году стал чемпионом мира.

«Контракт с Марлоном еще не подписан. Мы еще только ведем переговоры. Марлон прибыл в расположение клуба в Белгороде. Я с ним встречался вчера в Москве (перед матчем со столичным “Динамо”). При совпадении интересов всех сторон, возможно, подпишем контракт с Марлоном. Заключение соглашения с ним будет зависеть от медицинских показателей и спортивной формы», — сказал Шипулин по телефону.

«Белогорье» с 29 очками после 15 туров занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.