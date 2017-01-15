Подача решает всё. Белгород взял реванш у Москвы

После очередного тура мужской волейбольной Суперлиги в турнирной таблице чемпионата произошли изменения, главное из которых — новосибирский «Локомотив» подвинул московское «Динамо» со второго места. Очков у бело-голубых больше, но побед больше у «железнодорожников». Обе команды провели интереснейшие матчи, но «Локомотив» выиграл, а «Динамо» проиграло.



Белгород забил Москву подачами

Центральный матч тура состоялся во Дворце спорта на Лавочкина в Москве, где местное «Динамо» принимало «Белогорье». В декабре прошлого года эти команды встречались в Белгороде, и тогда в четырёх партиях победили гости. И в столице ничего не изменилось: гости выиграли в тех же четырёх партиях.



Игра продолжалась более двух часов и проходила в острейшей и равной борьбе. Динамовцы, разозлённые неудачей в Кубке России, в «Финале шести» которого они дважды проиграли белгородцам, были настроены повторить результат декабрьского матча чемпионата. И практически в каждом сете подопечные Юрия Маричева вели в счёте, имели сетболы. Но характер и уверенность «Белогорья» брали своё.



Динамовцы лишь во второй партии смогли дожать соперника, в трёх других белгородцы, которых в Москву привёз Александр Косарев, вырывали победу. В их составе прекрасно играл на передней линии Дмитрий Мусэрский, который стал самым результативным игроком в составе обеих команд — 18 очков и 64% успешных атак. Максим Жигалов расстреливал хозяев убойными подачами — на его счету пять эйсов (ровно половина от того, что набрали все другие волейболисты «Белогорья») и 17 очков.



У «Динамо» самым результативным стал Юрий Бережко, у которого, как и у Жигалова, 17 очков, а Андрей Остапенко также пять раз подал навылет. «Динамо» более эффективно действовало на блоке, но в других компонентах гости были чуть лучше. Кстати, выпустить на площадку олимпийского чемпиона 2012 года Александра Волкова тренерский штаб бело-голубых пока не решился.



Камбэк в Новосибирске

В Новосибирске «Локомотив» сломил сопротивление новоуренгойского «Факела» и добился волевой победы на тай-брейке, хотя гости были в шаге от выигрыша и не смогли реализовать четыре матчбола.



«Факел» довольно легко выиграл две партии. В первом сете гости ушли вперёд на подаче Ильи Власова и до окончания партии преимущество не упустили, во второй партии их преимущество обозначилось с самого старта, и всё, что смог сделать «Локомотив» — чуть сократить разницу. В третьей партии отлично сыграл Иван Лукьяненко, сменивший на связке Эрика Шоджи. Он не только классно вёл игру команды, но и здорово подавал, а разыгравшиеся Сергей Савин и Ильяс Куркаев эффективно атаковали.



В четвёртом сете преимущество переходило с одной половины сетки на другую, и больше шансов завершить матч в свою пользу было у «Факела». После атак Власова и Егора Клюки игра была практически сделана. По сути, гостям не хватило одной доигровки на любом из четырёх матчболов. Но… Собственные ошибки игроков «Факела» и уверенная игра «Локомотива» на блоке, да ещё и разыгравшийся Николай Павлов склонили чашу весов в пользу новосибирцев.



На тай-брейке игру вёл «Локомотив», а «Факелу» хватило сил только на то, чтобы в середине партии достать соперника в счёте. Но остановить разогнавшийся поезд было уже невозможно. Сергей Савин набрал 24 очка и стал самым результативных у хозяев, Егор Клюка с 20 очками — у гостей.



Серия Казани продолжилась в Красноярске

В том, что «Зенит-Казань» победит в Красноярске, не было никаких сомнений. Чемпион страны катком прошёлся по «Енисею», не затратив особо много сил для 15-й победы кряду. Казанцы приехали в гости в полном составе и на площадке побывали практически все. Лишь в одной партии они позволили хозяевам набрать больше 20 очков. Качественных действий только от Филиппа Воронкова и Алексея Спиридонова явно недостаточно, чтобы на равных сыграть с Казанью хотя бы партию.

Кемеровский «Кузбасс», в состав которого полноценно вернулся восстановившийся после травмы Виктор Полетаев, добыл победы в тяжёлом матче в Сургуте. Гости проигрывали по партиям 0−2, но сумели переломить ход матча. Полетаев разыгрался как раз в решающих партиях, набрав в итоге 22 очка. «Кузбасс» позволил «Белогорью» догнать себя по набранным очкам, но по-прежнему впереди в турнирной таблице за счёт большего количества побед.



Теперь уже самарская «Нова» также в пяти сетах обыграла в Оренбурге «Нефтяник». Уфимский «Урал» победил краснодарское «Динамо» в четырёх партиях, причём для кубанских волейболистов это уже 14-е поражение в сезоне, а «Динамо» из Ленинградской области в трёх сетах нанесло поражение нижневартовскому «Самотлору».