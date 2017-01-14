Волейболисты «Белогорья» победили московское «Динамо» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась победой гостей со счетом 3−1 (25:22, 23:25, 27:25, 25:22). Новичок «Динамо» олимпийский чемпион Александр Волков, дебют которого ожидался, был включен в заявку на игру, но в этой встрече на площадке не появился.

В другом матче тура сургутский «Газпром-Югра» на своей площадке проиграл кемеровскому «Кузбассу» со счетом 2:3.

В следующем туре московское «Динамо» сыграет дома с новосибирским «Локомотивом», «Кузбасс» примет «Югру-Самотлор» из Нижневартовска, а «Белогорье» проведет домашнюю встречу с краснодарским «Динамо». «Газпром-Югра» встретится в гостях с новоуренгойским «Факелом». Все эти матчи пройдут 22 января.