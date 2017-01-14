Волейболисты казанского «Зенита» переиграли «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Волейболисты казанского «Зенита» переиграли на выезде красноярский «Енисей» в матче чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 3−0 (25:19, 25:16, 25:21) в пользу гостей.
Результаты других матчей:
«Урал» (Уфа) — «Динамо» (Краснодар) — 3−1 (26:28, 25:15, 25:21, 25:19),
«Локомотив» (Новосибирск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3−2 (21:25, 21:25, 25:18, 28:26, 15:9),
«Нефтяник» (Оренбург) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 2−3 (16:25, 15:25, 29:27, 25:23, 13:15).
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